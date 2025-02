Maestro elementare arrestato per abusi su alunni a Milano

Un maestro elementare di 45 anni è stato arrestato nelle scorse ore in flagranza per violenza sessuale su minori

Il fatto è avvenuto dopo che la polizia locale l’ha osservato agire. Erano state installate delle microcamere in classe. I ghisa sono intervenuti immediatamente e l’hanno accompagnato fuori senza che gli altri alunni si accorgessero di nulla. L’uomo, infatti, stava palpeggiando una studentessa di circa 10 anni.

Le molestie sessuali agli alunni

Il fatto, come risulta a Il Giorno, è avvenuto in una scuola della periferia Ovest di Milano. Il 45enne è stato portato a San Vittore in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip. Le indagini, guidate dal comandante Gianluca Mirabelli, cercano di ricostruire quali altri episodi ci sono stati nel tempo; gli agenti di polizia locale si sono recati a casa dell’insegnante e hanno sequestrato computer e tutti i suoi dispositivi elettronici, incluso il telefono.

Si stanno sentendo, in audizioni protette e con la massima delicatezza, tutti i bambini che hanno avuto a che fare con l’uomo. Il sospetto è che abbia molestato sessualmente numerosi minori, e non abbia dedicato le sue attenzioni solo alle femmine ma anche ai maschi.

A dare il via all’inchiesta sono state le segnalazioni di alcuni genitori al dirigente scolastico. I figli, infatti, avevano manifestato disagio e paura per gli “strani” e morbosi comportamenti del 45enne. Informata la polizia locale, le classi sono state riempite di “occhi elettronici” che, dopo poco tempo, hanno colto l’insegnante molestare un’alunna. Purtroppo, però, potrebbe non essere l’unico caso.

www.milanotoday.it