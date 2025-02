Ungheria valuta di uscire da Oms e Unesco

Portfolio scrive che l’Ungheria potrebbe seguire gli Stati Uniti nel ritirarsi da organizzazioni internazionali come l’OMS e l’UNESCO, secondo il ministro Gergely Gulyás, il quale ha affermato che se la più grande economia del mondo decidesse di uscire da tali organismi, anche l’Ungheria dovrebbe prendere in considerazione di fare lo stesso.

Gulyás ha sottolineato che sarebbe ragionevole per l’Ungheria valutare la sua appartenenza a qualsiasi organizzazione da cui gli Stati Uniti si allontanassero volontariamente. Ha affermato: Se il paese più potente del mondo decide di abbandonare un’organizzazione internazionale, penso che il governo ungherese stia agendo nel modo giusto se considera se dovremmo fare anche noi questo passo. Potremmo arrivare alla conclusione che non dovremmo farlo, (…) ma in ogni caso vale la pena di considerarlo.

Gli Stati Uniti finanziano attualmente il 14.5% del OMS, con due terzi del suo contributo di 1.3 miliardi di USD che supera la quota associativa obbligatoria. Se gli USA procedessero con il ritiro, la Fondazione Bill e Melinda Gates, che fornisce il 14%, potrebbe diventare il donatore più grande. Poiché gli USA coprono quasi un quinto dei costi operativi di vari organismi delle Nazioni Unite, la sua uscita potrebbe portare a maggiori obblighi finanziari per gli stati membri

rimanenti, tra cui l’Ungheria.

https://dailynewshungary.com