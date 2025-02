Milano, aggressione sessuale a dipendente Atm: si cerca uno straniero

Una donna di 25 anni, dipendente Atm, è stata vittima di un’aggressione a sfondo sessuale appena fuori dalla fermata della metropolitana di Dergano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con un’ambulanza. La ragazza è stata trasportata all’ospedale Niguarda perché era sotto choc.

Sarebbe stata aggredita da un uomo che avrebbe cercato di toccarla mentre stava per entrare nella sua auto, parcheggiata in strada. Lei aveva appena finito il turno ad Atm. Così, è scappata di corsa da via Carlo Imbonati verso la fermata di Dergano dove alcuni colleghi hanno chiesto aiuto al 1-1-2. Quando la polizia è arrivata sul posto, dell’aggressore, descritto come straniero, non c’era più traccia. La venticinquenne avrebbe poi esporto denuncia ai carabinieri.

