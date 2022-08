Jill Biden vaccinata con 4 dosi e positiva al Covid

Jill Biden, moglie del presidente degli Stati Uniti, è risultata positiva al Covid. Lo ha riferito la Casa Bianca, aggiungendo che, dopo essere risultata negativa lunedì al test di routine, la first lady ha iniziato ad accusare sintomi simili a quelli dell’influenza. Il test molecolare eseguito è quindi risultato positivo.

La First Lady, in linea con le linee guida delle autorità sanitarie americane, resterà in isolamento per cinque giorni. A Jill Biden, che è stata vaccinata con quattro dosi e presenta sintomi lievi, è stato prescritto il Paxlovid.

“Al momento è in una residenza privata in South Carolina e tornerà a casa dopo aver ricevuto due test negativi consecutivi”, ha concluso la nota della Casa Bianca. Il presidente Joe Biden, risultato positivo lo scorso 21 luglio, si è negativizzato il 6 agosto. https://tg24.sky.it

