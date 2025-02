Zelensky: ‘pronto al dialogo con garanzie Usa e UE’

“Se avessi la consapevolezza che l’America e l’Europa non ci abbandoneranno, ci sosterranno e forniranno garanzie di sicurezza, sarei pronto a qualsiasi formato di dialogo”: così, in un’intervista alla tv britannica Itv ripresa dal Guardian, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato la telefonata tra Donald Trump e Putin sulla fine del conflitto.

“Un conflitto congelato – ha affermato – porterà a più aggressioni ancora e ancora. Chi vincerà i premi e passerà alla storia come vincitore? Nessuno. Sarà una sconfitta assoluta per tutti, sia per noi, come è importante, sia per Trump”, ha detto il leader ucraino.

Trump, ha detto Zelensky come riporta Reuters online, “non ha bisogno solo di porre fine alla guerra, ha bisogno di agire in modo che Putin non abbia più alcuna possibilità di muoverci guerra. Questa è la cosa principale e tutti dovrebbero riconoscerlo. Sarebbe una vittoria”.

Il leader ucraino ha affermato che Kiev non vuole che si ripeta l’esperienza degli accordi di pace e dei colloqui che non hanno prodotto risultati negli anni prima all’invasione su vasta scala di Mosca del febbraio 2022. E questo, ha detto, significa mettere in atto garanzie di sicurezza. “Se ci sono garanzie di sicurezza, allora possiamo parlare di una fine della ‘fase calda’ della guerra. Dovete capire che abbiamo bisogno di sapere esattamente come finirà questa guerra. Che siamo tutti dalla stessa parte dell’America e dell’Europa”, ha detto. ANSA