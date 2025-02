Parma sempre più violenta, “non si può fare finta di niente”

Parma sempre più violenta: l’inseguimento con i coltelli, poi la rapina. Dalle immagini riprese da una residente si notano due ragazzi che minacciano e rapinano una coppia di giovani

Urla, inseguinenti, spintoni, mani addosso e un coltello che spunta nel bel mezzo dell’aggressione. La vittima è un ragazzo, la location via Verdi di sera. Tutto ripreso dal telefonino di una residente. Siamo in centro, una manciata di sere fa, e queste immagini testimoniano quanto Parma stia diventando una città sempre più violenta. Un dato oggettivo, e per molti “non si può più fare finta di niente”. Ancora una volta sembrano essere due giovanissimi gli autori di quella che sembra una vera e proprio rapina.

Il video ripreso dalla fotocamera di un telefonino, dicevamo, mostra immagini chiare: due persone, presumibilmente ragazzi, aggrediscono un altro giovane e gli rubano il telefonino. Una rapina vera e propria. Tutto avviene sotto gli occhi di una ragazza, che quasi implora i due di lasciare andare l’amico o forse il fidanzato. Seguono urla, pianti e ovviamente una paura crescente perché a un certo punto, stando alle grida della ragazza, spunta anche un coltello. E’ tarda sera, per strada non c’è nessuno. Solo i due ragazzi e le due vittime. La scena è stata però ripresa da una residente in uno dei balconi di via Verdi, e si vede la coppia di giovani rapinatori prendere il telefonino sotto la minaccia di un coltello.

Questi filmato ripropone il tema della violenza in città da parte di baby gang o giovanissimi, che ormai quasi quotidianamente se ne vanno in giro per la città a derivare, rapinare e aggredire coetanei e non solo.

