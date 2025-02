Bimbo di 6 anni va in arresto cardiaco al supermercato: è gravissimo

San Giorgio di Piano (Bologna), 10 febbraio 2025 – Pomeriggio di paura, a San Giorgio di Piano, dove un bambino di sei anni si è accasciato al suolo per un arresto cardiaco. Erano da poco passate le 16,30. Il piccolo, residente in un paese della Bassa, era al supermercato Action, in via Marconi, a San Giorgio, a fare la spesa con il resto della famiglia.

Tutto sembrava procedere nella norma tra le corsie del supermercato. Ad un certo punto, però, la situazione è degenerata in una manciata di secondi: il bambino ha smesso di rispondere alle domande dei familiari e si è accasciato al suolo, privo di conoscenza. Arresto cardiocircolatorio. I genitori, nonostante lo choc, hanno subito iniziato ad urlare chiedendo aiuto.

I tanti presenti si sono tempestivamente mossi per aiutare la famiglia e hanno chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 sono arrivati sul posto in un primo momento con un’ambulanza e un’automedica. I soccorritori, che avevano da subito capito la gravità della situazione, hanno iniziato a fare le manovre di rianimazione, riuscendo, dopo poco, a far riprendere il battito cardiaco e la respirazione, ma il bambino non ha mai ripreso conoscenza.

Nel frattempo, vista la fragilità del paziente e la giovane età, è stato avvisato l’elisoccorso che, in pochi minuti, è atterrato nei pressi del parcheggio del supermercato. Il piccolo è stato caricato, in codice di massima gravità, ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore dove è ora ricoverato in prognosi riservata. Sul posto, come di prassi in situazioni come questa, è subito arrivata anche una pattuglia dei carabinieri della limitrofa stazione di San Giorgio di Piano.

I militari hanno coadiuvato i soccorsi allontanando la folla, parlato con alcuni testimoni dell’accaduto e si sono, poi, messi a disposizione dei familiari del bambino. Stando a quanto si è appreso fino ad ora il bambino non soffriva di particolari patologie, almeno non note, e non aveva mai avuto episodi di questo genere, neanche minimi. Grande lo choc in tutti coloro che erano presenti e che hanno assistito ai fatti.

