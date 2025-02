Violenza sessuale su turista 16enne a Ostuni, indagato coetaneo maghrebino

Un rapporto tra minori nei locali di un noto pub di Ostuni (Brindisi) finisce al vaglio della magistratura. L’accusa a carico di un giovane di origini maghrebine – 16enne all’epoca dei fatti – è di violenza sessuale ai danni di una coetanea di origini inglesi.

La ragazza, secondo quanto riportato nella denuncia, sporta con l’assistenza dell’avvocata Chiara Dadamo, era in vacanza in Puglia la notte del 19 luglio del 2023, quando sostiene di avere incontrato il coetaneo, impiegato all’interno dell’attività e assistito dall’avvocato Vito Cellie, con il quale riferisce di avere avuto un rapporto sessuale completo in una sala situata al piano superiore del pub.

Rapporto su cui ci sono due versioni contrastanti. Secondo la ragazza, il giovane avrebbe approfittato della sua superiore prestanza fisica, costringendola con la forza e contro la sua volontà a intrattenere dei rapporti sessuali. Che, al contrario, per il ragazzo di origini maghrebine ci sarebbero stati, ma avrebbero avuto natura consensuale.

Nei giorni successivi, mentre la vacanza della 16enne proseguiva in città, i due si sarebbero incontrati altre volte, prima che la ragazza decidesse di interrompere i contatti. E presentare, nei giorni successivi, la denuncia che ha fatto scattare l’attivazione del codice rosso e delle procedure di tutela nei casi di presunta violenza sessuale.

La Procura per i minorenni – dopo avere aperto un fascicolo per violenza sessuale a carico del 16enne – ha chiesto un incidente probatorio accolto dal giudice per le indagini preliminari, che ha fissato l’esame finalizzato a cristallizzare i fatti per giovedì 13 febbraio.

