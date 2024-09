Roma, cani feriti e rifiuti nella discarica abusiva: denunciato egiziano

Una discarica abusiva nella zona di Prima Porta: elettrodomestici, pezzi di auto, rifiuti. E anche tre cani abbandonati, con evidenti segni di maltrattamento. Questo quanto scoperto dai carabinieri. Un 45enne egiziano è stato denunciato.

La discarica abusiva

L’intervento dei militari dell’Arma della stazione Roma Prima Porta, insieme ai colleghi della stazione Nucleo forestale, del personale Acea e della Asl Roma 1, è avvenuto nel corso di un controllo legato alla tutela ambientale. In tale contesto, i militari dell’Arma hanno scovato un terreno privato di circa due ettari, nel quale c’era una discarica abusiva. E dove campeggiava di tutto: frigoriferi, parti di motore e di autoveicoli, lattine di vernice, rifiuti metallici, legnosi e plastici, pneumatici usati.

Cani maltrattati

Nell’area sequestrata dai carabinieri, inoltre, sono stati trovati e messi in salvo anche tre cani molossoidi – nello specifico due pitbull e un corso – che erano in stato di semi-abbandono e in condizioni di maltrattamento. Tutti, nello specifico, presentavano segni di ferite. Inoltre, un animale non poteva muoversi, perché legato a una catena estremamente corta.

Denunciato un 45enne

Al termine degli accertamenti, il 45enne è stato denunciato per occupazione abusiva di terreno, detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e miscelazione di rifiuti pericolosi.

