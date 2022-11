UE: ‘al lavoro per altri 3 miliardi di aiuti a Kiev’

BRUXELLES, 07 NOV – “Abbiamo già erogato, sui 9 miliardi del pacchetto eccezionale di assistenza macro-finanziaria all’Ucraina, un miliardo ad agosto e altri 2 miliardi ad ottobre. Ed entro la fine dell’anno verranno pagati altri 3 miliardi”. Lo ha spiegato la portavoce della Commissione Ue, Veerle Nuyts rispondendo ad una domanda sul pacchetto di aiuti europei all’Ucraina, che finora ha visto, da parte degli Stati membri, l’approvazione di 6 dei nove miliardi previsti.

“Il lavoro sui 3 miliardi rimanenti dell’intero pacchetto eccezionale di 9 miliardi è in corso”, ha aggiunto Nuyts ribadendo come, parallelamente, come annunciato dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, “questa settimana la Commissione presenterà un pacchetto di sostegno all’Ucraina fino 1,5 miliardi al mese” per il 2023. ANSA EUROPA

