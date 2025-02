Malore durante corso di nuoto, morto bimbo di 3 anni

Una tragedia avvenuta sotto gli occhi di decine di persone in una piscina di Fondi, in provincia di Latina, dove un bambino di appena 3 anni è stato colto da un malore ed è morto durante il corso di nuoto. Erano circa le 17.30 quando allo Sport Village Fondi il piccolo, che stava giocando in acqua nella vasca per bambini insieme ad altri coetanei, sotto stretta sorveglianza dell’istruttore, ha rimesso e poco dopo ha perso i sensi.

Fondi, bimbo morto in piscina: stroncato da un malore

Immediati sono scattati i soccorsi: sul posto è giunta un’eliambulanza e nel frattempo il personale sanitario tentava le manovre di rianimazione. Disperato il trasferimento all’ospedale San Giovanni di Dio, dove purtroppo è stato constatato il decesso del bambino.

Aperta un’inchiesta

È stata aperta un’inchiesta, un atto dovuto per consentire ai carabinieri di Fondi di svolgere tutti gli approfondimenti. La procura di Latina ha disposto l’autopsia sulla salma per chiarire l’origine del malore. Un dramma. La famiglia della vittima è residente a Itri, dove il papà gestisce un’azienda agricola.

