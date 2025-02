Milano, ragazzo picchiato e rapinato da 4 minorenni nordafricani

Prima le botte e la rapina, poi l’intervento della polizia. Un ragazzino di 17 anni è stato aggredito e rapinato alla fermata del tram 14 in piazza Caneva a Milano nella serata di domenica 2 febbraio. I presunti responsabili, quattro minorenni, sono stati denunciati.

Tutto è accaduto intorno alle 20 quando il 17enne si trovava nei pressi della pensilina. Dopo pochi attimi è stato accerchiato da quattro giovani – descritti con tratti somatici nordafricani – che lo hanno aggredito e obbligato a consegnare il telefono.

Dopo la rapina il giovane ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti gli agenti della questura che hanno rintracciato i presunti responsabili a poche decine di metri di distanza. Nei guai sono finiti due ragazzini egiziani di 16 e 17 anni e due giovani tunisini di 16 e 15 anni. Tutti regolari in Italia e incensurati. Per loro è scattata una denuncia a piede libero per rapina.

www.milanotoday.it