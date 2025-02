Accoltellano connazionale per rapina, arrestati due egiziani

Hanno cercato di rapinare un connazionale, sferrando un fendente per spaventarlo. Arrestati due ragazzi di origini egiziane, di 19 e 26 anni, entrambi con precedenti e irregolari

MILANO – La rapina è avvenuta in via Padova intorno alle 23 di domenica 2 febbraio. I poliziotti del commissariato Lambrate sono stati allertati dalla vittima, un 19enne anch’esso egiziano. Il giovane, ferito al braccio, ha raccontato che in tre gli si sono avvicinati tentando di rubargli il cellulare. Per farlo hanno tirato fuori il coltello, colpendolo al braccio.

Sul posto sono giunti anche i soccorritori del 118 che hanno trasportato la vittima all’ospedale San Raffaele di Milano in codice verde. Dei tre malviventi gli agenti di polizia ne hanno individuati due, accompagnati entrambi a San Vittore in attesa di convalida dell’arresto.

Poche ore prima una seconda rapina, a opera di una baby gang che ha aggredito un ragazzino alla fermata del tram.

