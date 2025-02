Roma, rissa tra nordafricani con spranghe e coltelli

Rissa con spranghe e coltelli in strada. Violenze scoppiate nella notte a Tor Bella Monaca, periferia est della Capitale. Tre le persone al momento fermate, con la polizia che sta proseguendo gli accertamenti. Alla base delle violenze sembrerebbero esserci affari di droga,

Rissa in strada a Tor Bella Monaca

Sono state molte le chiamate arrivate al 112 stanotte da viale di Tor Bella Monaca per una “rissa in strada fra più persone”. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e gli agenti delle volanti del VI distretto Casilino di polizia.

Spranghe e coltello

Fra il fuggi fuggi generali i poliziotti hanno fermato tre persone, due cittadini del Marocco e un egiziano. In strada sono invece state trovate e sequestrate le armi utilizzate per lo scontro: spranghe di ferro, bastoni e un coltello. Nelle tasche dei tre fermati anche della cocaina. Arrestati per rissa sono stati messi a disposizione della magistratura.

