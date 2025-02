Roma, ragazzi minacciati con le armi e rapinati da banda di stranieri

Minacciati con le armi e rapinati da una banda. Un gruppo di ragazzi, amici di quartiere, presi di mira da quattro uomini che li hanno sorpresi dopo essere arrivati a bordo di un’auto. Teatro dell’aggressione la zona di Colle degli Abeti, nel quadrante est di Roma. L’aggressione è avvenuta in via Piero Corti.

I giovani – quattro in totale – erano vicino alla fermata del bus quando una vettura, una Peugeot, si è fermata. Nella vettura quattro uomini stranieri che, armati di coltello e cacciavite, hanno minacciato la comitiva – adolescenti tra i 16 e i 17 anni – rapinandoli dei loro giubbotti, cellulari e cuffie bluetooth. Per guadagnarsi la fuga i malviventi sono scappati in direzione di vecchia Ponte di Nona con il portellone posteriore aperto per coprire la targa. Attivati i localizzatori parte della refurtiva è stata poi segnalata nella zona di Borghesiana prima di interrompere il segnale. Le vittime sporgeranno in giornata regolare denuncia alle forze dell’ordine.

Solo annunci per il quartiere

Un’aggressione che ha trovato il commento di Fabio Piccinelli del comitato di quartiere Cat Colle degli Abeti. “Ci siamo riuniti con un’altra associazione, il Costre, al fine di sollecitare le istituzioni a dare più sicurezza sul territorio di Roma est. Chiaramente siamo preoccupati perché questo non è altro che l’ennesimo episodio che colpisce in questo caso addirittura dei ragazzi del quartiere che tutt’ora sono scossi. Chiediamo alla luce anche degli ultimi annunci proclamati degli incrementi delle forze dell’ordine sul nostro territorio, un controllo maggiore dei nostri quartieri. Fra quello che viene annunciato e quello che effettivamente poi succede questo cambio di passo ancora non riusciamo a notarlo”.

www.romatoday.it