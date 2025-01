Pakistan, uccide la figlia 14enne per i video su TikTok

Un uomo ha sparato alla figlia adolescente, uccidendola, perché disapprovava i suoi video su TikTok

La vicenda è accaduta in Pakistan, dove Anwar ul-Haq, recentemente trasferitosi in Pakistan dagli Stati Uniti, ha confessato di aver sparato alla figlia Hira, 14 anni, nella città sud-occidentale di Quetta, scrive la Bbc. Inizialmente aveva detto agli investigatori che a ucciderla erano stati alcuni uomini. Poi ha ammesso le sue responsabilità sostenendo di aver trovato i post della figlia “discutibili”. La polizia ha dichiarato di stare valutando tutte le ipotesi, compresa quella di un delitto d’onore, che non è raro nel Paese. tgcom24.mediaset.it – foto Ansa