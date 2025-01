Non si presenta al lavoro: infermiere stroncato da un malore

Una collega si è accorta che non si era presentato al lavoro. Una cosa di per sé anomala, visto che da 40 anni era uno dei punti fermi dell’ospedale. Poi la tragica notizia: Roberto Sansone è morto. A stroncarlo, secondo quanto appreso, un malore. Una tragica notizia che ha scosso l’ospedale Giovan Battista Grassi di Ostia, dove lavorava come infermiere. Attualmente, ricopriva il proprio ruolo nell’ambulatorio di ortopedia.

“Sempre disponibile”

Chi ha avuto modo di conoscere Roberto Sansone, ha raccontato che era una persona “affabile e sempre disponibile”. A breve sarebbe dovuto andare in pensione. Con il tempo, era emerso qualche acciacco. Ma nessuno avrebbe mai pensato a una scomparsa così improvvisa.

Il cordoglio della Asl Roma 3

La Asl Roma 3, in una nota, ha detto: “La nostra comunità piange la scomparsa improvvisa di Roberto Sansone, infermiere all’ospedale Grassi di Ostia da 40 anni. La direzione generale e il dipartimento delle professioni sanitarie esprimono alla sua famiglia le più sentite condoglianze. Ricorderemo tutti la sua umanità e la sua grande dedizione al lavoro”.

“Che la terra ti sia lieve”

Anche i delegati della Fp Cgil della Asl Roma3, “insieme agli iscritti e a tutti i colleghi”, si sono stretti “al cordoglio della famiglia del collega e compagno Roberto Sansone, che ci ha lasciato prematuramente ed inaspettatamente. Che la terra ti sia lieve”.

