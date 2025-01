Svezia, ucciso iracheno che nel 2023 bruciò un Corano

STOCCOLMA, 30 GEN – L’uomo che nel 2023 bruciò una copia del Corano, provocando violente proteste in molti paesi islamici, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in Svezia. Lo ha detto la polizia. La polizia non ha ufficialmente identificato l’uomo ucciso, ma per i media svedesi di tratta di Salwan Momika, un rifugiato iracheno di 38 anni che divenne noto per aver bruciato pubblicamente copie del Corano in Svezia.

Momika è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nel suo appartamento a Södertälje, secondo quanto riportato da SVT, la televisione di stato svedese. L’omicidio è avvenuto nella tarda serata di mercoledì, quando la polizia è stata allertata per colpi d’arma da fuoco in un’abitazione nel quartiere di Hovsjö a Södertälje. All’interno dell’appartamento, gli agenti hanno trovato Momika con ferite da arma da fuoco; è stato trasportato in ospedale, ma non è sopravvissuto. (ANSA) foto www.nu.or.id