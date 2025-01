Torino, la beffa dei Rom: sgomberati per le Universiadi si spostano solo di pochi isolati

Allarme a Mirafiori nord per un nuovo stazionamento di camper rom a due passi dalla chiesa del Gesù Redentore, tra via Dandolo, via Pertinace e corso Siracusa. La segnalazione poche ore dopo lo sgombero del parcheggio di corso Tazzoli, chiesto a gran voce dalle famiglie delle case popolari ed eseguito in pompa magna dalle forze dell’ordine per via dell’inizio delle Universiadi.

La segnalazione

A segnalare il via vai, domenica pomeriggio, ci hanno pensato i residenti del quartiere. La presenza di 6-7 mezzi vicino all’ex bocciofila del Redentore non poteva, del resto, passare inosservata. E così sono partite le proteste. La zona, del resto, è già nel mirino per le condizioni di un fabbricato abbandonato e per l’incendio di Capodanno, costato caro a molti bidoni dell’immondizia.

La beffa

“Una situazione critica. Non va bene, abbiamo già avvisato la polizia municipale” così il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi, avvisato dai cittadini. “Se i camper vengono sgomberati e si spostano di qualche isolato non va bene – spiega ancora Rolandi -. Sicuramente affronteremo questo problema al Tavolo della Sicurezza”.

