Elezioni Ordine degli Psicologi. PIAZZA LIBERTA’ ritorna mercoledì 29 gennaio 2025

Elezioni dell’Ordine degli Psicologi

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna questa sera mercoledì 29 gennaio 2025 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITI: Paolo Garello (psicologo clinico e sociologo) ed Elena Consenti (psicoterapeuta) che ci parleranno della volontà di ripristinare il vero ruolo dell’Ordine in quanto Organo sussidiario dello Stato che, a differenza di quanto fatto credere finora agli iscritti ed agli assistiti, non significa essere mero passacarte della politica e delle sue scelte legislative, bensì organo consultivo in perfetta autonomia critica.