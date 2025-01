Carcere minorile Casal del Marmo: detenuti appiccano incendio

Ancora fiamme nel carcere minorile di Casal del Marmo. A denunciarlo è, ancora una volta, Massimo Costantino, segretario generale della Fns Cisl Lazio

L’incendio è avvenuto alle 12.30 di lunedì 27 gennaio, quando “alcuni detenuti hanno incendiato la parte inferiore della palazzina giovani adulti nelle vicinanze del corridoio – è la denuncia -. È stata inizialmente evacuata la palazzina e, dopo averla messa in sicurezza, è stata ripristinata la normalità da parte del personale, non risultano feriti”.

L’allarme: “Preoccupante escalation”

Un ennesimo episodio che per la Fns Cisl rappresenta una “preoccupante escalation”. Da qui l’appello per “rinforzi immediati, non bastano le unità attuali, servono interventi urgenti” sottolinea Costantino. Nel carcere minorile, infatti i minori “attualmente presenti sono 62 a fronte di una capienza massima di 57 posti. Si registrano presso tale sede detenuti con problemi psichiatrici e con problemi disciplinari, questi ultimi per eventi critici noti alla cronaca nazionale e non appartenenti al distretto del Lazio”.

I precedenti

Era stato sempre Costantino a denunciare una domenica di tensioni, il 26 gennaio, all’interno del carcere. Con “circa 12 detenuti che hanno effettuato una sassaiola all’interno della palazzina maggiorenni, dove hanno rotto i vetri al piano terra, mentre, un incendio è avvenuto all’interno della palazzina femminile. Sono intervenute unità di polizia penitenziaria in supporto”. Giovedì 23 gennaio, invece, due celle di pernottamento erano state incediate in due episodi separati a sei ore e mezzo di distanza l’uno dall’altro. Due gesti che sono apparsi come una reazione al blitz di mercoledì 22 gennaio, che ha portato al sequestro di hashish e cellulari nel carcere minorile di Casal del Marmo.

www.romatoday.it