Al via i Corsi di Alta Formazione del polo ‘Unikoinè’ di Oristano

Il Polo territoriale e di orientamento “Unikoinè” di Oristano della SSML/Istituto di grado universitario “san Domenico” di Roma propone quattro importanti corsi di Alta formazione concernenti le lingue e le culture euroasiatiche.

In particolare, si potranno studiare l’hindi e la cultura indiana (prof. ssa Eleonora Fanari), l’arabo e la cultura islamica (prof. Alessio Pinna), il cinese e la cultura cinese (prof. Eric Murtas) e la Storia e la cultura russa (prof. Andrea Oppo).

Gli studenti potranno iscriversi ad un singolo modulo (costo 75,00 euro), oppure a tutti e tre (costo 200,00). Le lezioni inizieranno venerdí 07 febbraio 2025, alle ore 21:00, con il modulo relativo all’hindi ed alla cultura indiana. I corsi si svolgeranno in presenza presso i locali del Polo, situati ad Oristano (Regione Sardegna) in via Cagliari, n. 179. Sarà, comunque, possibile richiedere il collegamento on line mediante invio dell’apposito link.

“Una grande opportunitá non solo per il territorio sardo, ma per quanti sono interessati a studiare culture diverse dalla nostra con un approccio scientifico e al di fuori dei luoghi comuni” precisano i vertici di “Unikoinè”, nelle persone del referente, prof. Andrea Oppo (Associato di Estetica ed Ermeneutica filosofica presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna) e del vice-referente, Mons. Don Roberto Caria (Vicario generale della Diocesi di Oristano e Associato di Morale sociale presso la Pontificia Facoltá Teologica della Sardegna).

“Una opportunitá di studio e di approfondimento unica anche per la levatura accademica dei docenti”, aggiungono il dott. Francesco Dessena ed il dott. Roberto Serra, rispettivamente Presidente e Vice-Presidente dell’associazione culturale “Tabitá” che svolge le funzioni di ente gestore e di patrocinatore dell’evento insieme al Polo territoriale “Unidolomiti” di Belluno della SSML/Istituto di grado universitario “san Domenico” di Roma. Per le iscrizioni si puó inviare una e-mail all’indirizzo segreteria@unikoine.it o, in alternativa, telefonare alla segreteria amministrativa al seguente numero di rete mobile 340-2698413.