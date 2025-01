Perchè la tv pubblica belga ha mandato il discorso di Trump in differita

Ecco la spiegazione data da Aurelie Didier, vicedirettrice dell’informazione della tv pubblica belga, in merito alla scelta di mandare in differita il discorso di Trump. Decisione che ha creato uno scontro politico e che sta facendo il giro del mondo.

“Allora possiamo constatare che Trump ha fatto più volte dichiarazioni di estrema destra, razziste, xenofobe e di incitamento all’odio. E quindi abbiamo deciso di diffondere questo discorso con una leggera differita per prenderci il tempo per analizzarlo e decifrarlo. E’ una pratica che utilizziamo da molto tempo e si chiama Cordone Sanitario Mediatico che ci permette di evitare di banalizzare le dichiarazioni di estrema destra, non si tratta sicuramente di censura”.

Lo scrive su X Leonardo Panetta, giornalista, pubblicando il video.