Migranti sbarcano nell’Agrigentino e si dileguano

Questa mattina sono circa 30 i migranti arrivati a riva, presso la spiaggia di Fungiteddri, a Torre Salsa. Lo rende noto l’associazione Mareamico. Appena arrivati, si sono diretti, attraverso i sentieri della riserva naturale, nell’entroterra, per raggiungere la strada statale 115. Migranti: a Lampedusa 26 sbarchi in 24 ore

Nuovi sbarchi a Lampedusa, sono 26 quelli registrati nelle ultime 24 ore. La cifra record si è raggiunta dopo l’arrivo, in serata, di altri 11 barchini, con a bordo circa 300 migranti. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Guardia costiera che ha effettuato i trasbordi al largo dell’isola, trasportando tutti i migranti al molo Favarolo. Nell’hotspot, svuotato due settimane fa, è di nuovo emergenza. I migranti presenti sono oltre 1000 a fronte di una capienza di 192 ospiti. Il conteggio esatto non è stato ancora. affaritaliani.it

Ancora migranti positivi in Sicilia. Ad annuncialo il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. “Apprendo adesso che sono oltre 60 i positivi arrivati con la Open Arms a Palermo. A questi si aggiungono quelli già presenti in Sicilia e quelli che hanno test in corso. Il tutto mentre la “zona rossa” istituita ieri si è rivelata una scelta tempestiva con il numero dei positivi nella comunità di Palermo cresciuto oltre le 100 unità. E poi Lampedusa di nuovo stracolma e altre Ong che pretendono di utilizzare i porti siciliani mentre stiamo scoppiando”.

