Nuovo CDS: ennesimo orrore di Stato. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 25 gennaio 2025

Nuovo CDS: ennesimo orrore di Stato

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 25 gennaio 2025 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

OSPITI di Armando Manocchia:

il perito Giorgio MARCON, l’avvocato Maurizio GIORDANO e l’ingegner Claudio CAPOZZA che ci parlano del nuovo codice della strada, ovvero dell’esasperante, ingiustificato e aggressivo controllo perpetrato a danno dei cittadini – nonchè un alibi per fare cassa – con la scusa di proteggere la loro sicurezza che, in realtà, in taluni casi, è messa a rischio dallo Stato stesso.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

