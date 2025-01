Milano, furto al Decathlon e pugni alla guardia: arrestato marocchino

Sono entrati in due all’interno del negozio Decathlon di piazza Portello. Hanno tentato di rubare dei vestiti per poi minacciare la guardia e colpirla con violenza. Arrestato un uomo di 26 anni, cittadino marocchino con precedenti. Il complice è riuscito a darsi alla fuga e far perdere le proprie tracce.

È successo nel pomeriggio di venerdì 24 gennaio, intorno alle 16. I due sono entrati nel negozio che si trova in via Grosotto. Si sono avvicinati agli espositori e hanno iniziato a prendere dei prodotti con l’intento di non pagarli, nascondendoli prima di uscire dall’esercizio commerciale che vende abbigliamento e prodotti per lo sport.

La guardia del punto di vendita Decathlon ha, però, notato il duo e all’uscita è intervenuto. Di tutta risposta i malviventi hanno tirato fuori un taglierino minacciando l’addetto e colpendolo con pugni. Uno dei due è riuscito a guadagnarsi la fuga negli stessi istanti in cui sono arrivati i poliziotti del commissariato di Quarto Oggiaro, che sono riusciti ad arrestare il 26enne accusato di rapina impropria.

Già nella mattinata era accaduto un fatto simile nella stessa zona. Un secondo uomo aveva tentato di rubare prodotti per 400 euro all’interno dell’Iper di piazza Portello, ma è stato fermato e arrestato.

