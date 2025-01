Latitante internazionale arrestato a Biella

BIELLA, 24 GEN – Un latitante internazionale è stato arrestato a Biella. I carabinieri del nucleo investigativo erano stati informati dall’ufficio italiano Sirene della possibile presenza in questa provincia di un cittadino romeno di 27 anni, colpito da un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria belga, in quanto accusato di frode informatica e associazione per delinquere.

La madre dell’uomo infatti, disoccupato e senza fissa dimora, risultava essere residente nel Cossatese, ed era verosimile che avesse cercato rifugio presso di lei. Sono iniziate così alcune attività di sorveglianza discreta, fino a quando, avuta certezza della sua presenza nell’abitazione i carabinieri del nucleo investigativo sono intervenuti col supporto di quelli della compagnia di Cossato, bloccandolo ed arrestandolo. Il ricercato è stato quindi tradotto presso la casa circondariale di Biella, dalla quale verrà successivamente estradato in Belgio. (ANSA)