Latitante moldava arrestata a Bologna

Una donna di 60 anni, originaria della Moldavia e residente a Cervia, è stata arrestata a Bologna. Su di lei gravava un mandato di arresto internazionale che prevedeva 21 anni di reclusione per il reato di frode commesso nel suo Paese di origine, per un valore di circa 650mila euro.

Attorno alle sei del mattino di oggi, 5 gennaio, alcune volanti della questura si sono dirette in un albergo in centro a Bologna, dove la donna alloggiava con il figlio. La segnalazione è arrivata grazie al sistema di alert scattato grazie al sistema alloggiati, un applicativo in uso alla polizia di stato che, tramite una segnalazione alla sala operativa, consente di rilevare la presenza di latitanti o persone con provvedimenti a carico che alloggiano all’interno delle strutture ricettive.

