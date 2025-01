Guerra Ucraina, che cosa ha detto Trump

Donald Trump ha scritto sul social Truth: “Non cerco di fare del male alla Russia. Amo il popolo russo e ho sempre avuto un ottimo rapporto con il presidente Putin, e questo nonostante la bufala della sinistra radicale. Non dobbiamo mai dimenticare che la Russia ci ha aiutato a vincere la seconda guerra mondiale, perdendo quasi 60.000.000 di vite nel processo.

Detto questo, farò alla Russia, la cui economia sta fallendo, e al presidente Putin, un grande FAVORE. Accomodatevi ora e FERMATE questa ridicola guerra! NON FARÀ CHE PEGGIORARE. Se non facciamo un “accordo”, e presto, non avrò altra scelta che imporre alti livelli di tasse, tariffe e sanzioni su qualsiasi cosa venga venduta dalla Russia agli Stati Uniti e a vari altri paesi partecipanti.

Facciamola finita con questa guerra, che non sarebbe mai iniziata se fossi stato presidente! Possiamo farlo nel modo più facile o nel modo più difficile, e il modo più facile è sempre meglio. È tempo di “FARE UN AFFARE”. NON SI DOVREBBERO PERDERE ALTRE VITE!!!”