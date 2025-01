Von der Leyen: ‘lavorare per fermare il riscaldamento globale’

“Tutti i continenti dovranno fare i conti con il crescente peso del cambiamento climatico.

Il suo impatto è impossibile da ignorare.

L’accordo di Parigi continua a rappresentare la migliore speranza per l’umanità.

L’Europa manterrà la rotta.

E continueremo a lavorare con tutte le nazioni che vogliono fermare il riscaldamento globale.

“I prossimi anni saranno decisivi per restare nella corsa alle tecnologie pulite.

L’Europa sta cambiando marcia.

La prossima settimana la Commissione presenterà la sua tabella di marcia per la competitività.

Ci concentreremo sulla produttività attraverso l’innovazione.

Un piano comune per la competitività e la decarbonizzazione.

Abilità e regole più semplici.”

Lo scrive Ursula von der Leyen su X

https://x.com/vonderleyen/status/1881648723446596080