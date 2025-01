Treviso, si spoglia e cammina con un coltello in mano: denunciato pakistano

Un ragazzo di 23 anni, originario del Pakistan, ha dato spettacolo e creato sconcerto tra i passanti a Treviso, prima di essere arrestato dalla polizia

Secondo quanto ricostruito il giovane si sarebbe improvvisamente denudato all’altezza di uno spartitraffico in via Roma. Dopo essere rimasto in mutande avrebbe estratto un lungo coltello, con cui ha iniziato a percorrere le strade della città.

L’allarme è stato dato dai passanti. “Ma cos’ha, un machete?” dice una signora in un video pubblicato da TrevisoToday che documenta la scena. “Ma stiamo scherzando?”.

In breve tempo l’uomo è stato intercettato e poi bloccato. E’ stato denunciato per porto abusivo di coltello.

