Roma, auto vandalizzate in serie: etiope preso e di nuovo libero

Un incubo che si ripete ogni giorno. Una volta su una serie di auto, la volta successiva su altre. Sono diversi i quartieri presi di mira dai vandali

All’Esquilino i finestrini delle macchine dei residenti, parcheggiate su diverse vie del quartiere, in particolare via Principe Amedeo, piazza Manfredo Fanti e viale Carlo Felice, restano integri poche volte. A San Lorenzo, stesso scenario, così come nella zona di Castro Pretorio e non solo. Sui social i cittadini, per raccogliere le segnalazioni sotto un’unica chiave, hanno anche lanciato l’hashtag #finestrinirotti. Tuttavia quando il vandalo viene fermato, spesse volte torna libero in poche ore.

Le denunce dei residenti

Sono tante le denunce a carabinieri e polizia, le ultime dai residenti di via Carlo Botta. Lì, da inizio gennaio, sui vari gruppi di quartiere, si sono moltiplicate le segnalazioni e le foto di auto danneggiate. “Da Maggio è almeno la ventesima macchina che vedo su questa via che ha subito danni ai vetri. Solo la mia ben 4 volte. Purtroppo non si può fermare l’autore già segnalato alle autorità, anche per aggressioni ai passanti“, dice Filippo, amareggiato. Stesso umore che raccoglie Silvia, pure lei una residente: “Continuano a fermarmi persone del quartiere dicendomi che è successo pure loro. Tutti sanno chi è, compresa la questura”.

Preso e di nuovo libero

Proprio la polizia di Stato, infatti, lo ha fermato. Nel pomeriggio di ieri sono state diverse le segnalazioni al 112. In molti avevano visto un uomo danneggiare, ancora, le auto in via Botta. Sul posto sono accorse le volanti del commissariato Sant’Ippolito e di Porta Pia che, dopo una battuta in zona, hanno preso l’uomo che si stava allontanando da quel dedalo di vie. Si tratta di un uomo di 40 di nazionalità etiope e già noto alle forze dell’ordine. Il quarantenne, non essendoci la flagranza di reato, è stato denunciato per danneggiamento e rimesso in libertà. Un deja-vu per i residenti. Stando a quanto appreso, per l’uomo verrà richiesta l’espulsione.

www.romatoday.it