Furti e detenzione di armi, presa banda di albanesi

Armi, gioielli e denaro contante erano il bottino preferito da quattro cittadini albanesi, di 35, 24, 44 e 32 anni arrestati ieri dai carabinieri di Riccione, per furto in abitazione, ricettazione, detenzione di stupefacenti e detenzione abusiva di armi. I militari, che nei giorni scorsi avevano ricevuto segnalazioni di furti in appartamento avvenuti nel territorio.

Il blitz e’ scattato ieri sera quando i carabinieri hanno fermato l’auto dei sospettati. I quattro, nonostante un maldestro tentativo di fuga e una colluttazione durante la quale un carabiniere ha riportato la frattura di una mano, sono finiti in manette. All’interno dell’auto i militari hanno trovato una pistola semi-automatica, oltre 40 orologi di cui alcuni pezzi di particolare valore e capi d’abbigliamento di alta moda. Sequestrato nelle abitazioni anche un panetto di oltre 700 grammi di cocaina. Nascosti sotto il cuscino di un divano sono stati trovati anche 20mila euro in banconote di vario taglio. ANSA (NPK).