Bergoglio: “L’Italia non fa figli, faccia entrare i migranti”

“In Italia l’età media è di 46 anni: non fa figli. Faccia entrare i migranti”. Lo ha detto il Papa parlando in tv della sua nuova autobiografia appena pubblicata.

“Quattro cose si devono fare con i migranti: il migrante va assunto, accompagnato, promosso e integrato. Noi in Argentina abbiamo esperienza di integrazione, da noi tutti sono integrati. Se il migrante non è integrato è un problema”, ha detto il Papa a “Che Tempo Che Fa”. Sul tema delle migrazioni “ci sono alcuni problemi”, ma una certezza: “l’Italia ora ha un’età media di 46 anni, non fa figli. Fate entrare i migranti. In Albania l’età media è di 23 anni. – ha poi spiegato – Se non fai figli fai entrare i migranti, è una cosa che va risolta. Soprattutto al sud”.

Vicinanza e rispetto per tutti, per transessuali e gay

Anche nei riguardi dei trassessuali e dei gay “bisogna avere vicinanza verso tutti” e occorre “essere rispettosi e non mettere tutto nei peccati della carne”. Lo ha detto Papa Francesco nell’intervista di Fabio Fazio. Il Papa ha poi citato i “peccati contro la mamma ed il papà. È brutto, ad esempio, non prendersene cura”.

Pedofilia resta un male molto grande

Sul terreno della lotta alla pedofilia, anche all'interno della Chiesa occorre non abbassare mai la guardia, "occorre sempre denunciare gli abusi e chi li commette" perché "si sta sempre dalla parte delle vittime" visto che "gli abusi sono un male molto grande", ha ribadito detto Papa Francesco. E quando poi si è passati al tema del bullismo e dell'aumento dei suicidi e dei disagi psichici tra i giovani, il Papa ha aggiunto che "occorre sempre stare vicini ai giovani e accompagnarli".