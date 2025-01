“Oggi adottiamo un pacchetto di aiuti per 120 milioni di euro a Gaza per affrontare la crisi umanitaria in corso. Sappiamo che la situazione li’ e’ catastrofica e che i palestinesi hanno urgente bisogno di cibo, forniture mediche, tende e altre protezioni”.

Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue Speriamo Eva Hrncirova nel corso dell’incontro con la stampa. Nel complesso gli aiuti umanitari dell’Ue a paesi terzi raggiungeranno quest’anno 1,9 miliardi, ha anche sottolineato. ANSA