Milano, pipì in strada e fontanella come bidet. Le urla di notte: “vi ammazziamo tutti”

Rifiuti, bottiglie di birra abbandonate, sporcizia varia disseminata nell’area giochi e strutture danneggiate. Un “bollettino quotidiano” quello del degrado in piazza Durante, al Casoretto, costellato da schiamazzi notturni. Lo segnala Marco Cagnolati, neo consigliere comunale di Fratelli d’Italia ed ex consigliere del Municipio 3.

“I residenti – scrive Cagnolati in una nota – si ritrovano a fare lo slalom tra i rifiuti. La sera è peggio: le panchine sono usate fino a tarda notte da gruppi di incivili che disturbano abbandonando bottiglie di birra, scatole di pizza e rifiuti, ed espletando i bisogno all’aperto, davanti a tutti, usando la fontanella come un bidet personale. La notte scorsa si è sentito urlare fino alle 5, e la frase più ripetuta è stata vi ammazziamo tutti”.

Installare una cancellata

La soluzione? Per Cagnolati non è quella di ampliare l’area verde trasformando Durante in una ‘vera’ piazza circolare, ma al contrario recintare l’area già attualmente a verde pubblico: “Installare una cancellata di protezione per impedire gli illeciti e migliorare la qualità della vita dei residenti, che oggi hanno paura di trovarsi in una soluzione di pericolo”, conclude il consigliere. Altra richiesta: che Amsa intensifichi i turni di pulizia per svuotare i cestini e ripulire l’area giochi.

www.milanotoday.it