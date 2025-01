Ramy, comunita’ egiziana in Italia: “l’Arma dei Carabinieri deve fare le condoglianze”

La famiglia di Ramy vuole stare in santa pace. A Milano le manifestazioni si sono svolte in pace. Non c’entriamo invece con quelle avvenute a Roma, Bologna e Torino. Le autorita’ devono parlare con queste persone per capire da dove venga tutta questa rabbia. E poi, l’Arma dei Carabinieri deve fare le condoglianze. L’Arma deve dimostrare umanita‘. Mi rivolgo personalmente al Capo dei carabinieri, Salvatore Luongo”.

Lo ha sottolineato Aly Harhash, rappresentante della Comunita’ egiziana in Italia, dopo i disordini alle manifestazioni a Roma, Bologna e Torino per Ramy Elgaml, il 19enne morto durante un inseguimento con i carabinieri a Milano lo scorso 24 novembre. ANSA