Meloni a Biden: ‘Grazie per la straordinaria collaborazione’

Joe Biden ha parlato con la premier italiana Giorgia Meloni per esprimere i suoi ringraziamenti per il ruolo dell’Italia come leader nel G7, nella Nato e nell’Unione europea. Il presidente americano ha espresso apprezzamento a Meloni per il sostegno dell’Italia al popolo ucraino. I leader hanno affermato l’importanza e la forza dei rapporti tra Usa e Italia.

“Meloni ha avuto una conversazione telefonica con Biden, al quale ha voluto anzitutto esprimere i sentimenti di solidarietà suoi personali e del governo italiano per le terribili devastazioni causate dagli incendi in California”, riferisce una nota di Palazzo Chigi.

Al presidente degli Stati Uniti la premier “ha trasmesso il profondo ringraziamento e apprezzamento per la straordinaria collaborazione intrattenuta nel quadro delle eccezionali relazioni bilaterali e su tutti i temi di politica internazionale, come confermato anche nell’ambito della Presidenza italiana del G7.

Al riguardo – viene spiegato -, Biden ha voluto ricordare, in particolare, l’importanza del risultato raggiunto con l’accordo per l’erogazione a favore dell’Ucraina di prestiti per 50 miliardi di dollari, a valere sui profitti derivanti dai beni sovrani russi immobilizzati”. ANSA