“Potenzialmente pericolosi”, rimpatriati in Tunisia due presunti terroristi

Due presunti terroristi, con uno ritenuto un “estremista radicale”, sono stati espulsi dall’Italia. Ne dà notizia il ministro dell’Interno. I due – di 30 e 34 anni – sono stati arrestati lo scorso 6 gennaio a Roma per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Su proposta del questore di Roma Roberto Massucci, il prefetto di Roma Lamberto Giannini ha autorizzato poi il rimpatrio.

I due sono risultati entrambi irregolari sul territorio italiano. Sia il 30enne che il 34enne erano entrati in Italia clandestinamente lo scorso mese di maggio. Accompagnati al Centro accoglienza migranti (CPR) di Brindisi, sono stati accompagnati a Palermo. Da qui il riconoscimento consolare con un volo che dal capoluogo siciliano li ha riportati poi a Tunisi, in quanto ritenuti entrambi “potenzialmente pericolosi”.

La nota del Viminale

A rendere noto il rimpatrio il Viminale che in una nota stampa scrive: “Sono stati rimpatriati, con un volo straordinario della Guardia di Finanza, due cittadini stranieri irregolari, espulsi per motivi di sicurezza nazionale, in quanto presunti estremisti e già segnalati dalle autorità competenti. Classificati come “attenzionati di I livello”, i due sono stati arrestati qualche giorno fa per reati di spaccio di stupefacenti e successivamente espulsi su disposizione del prefetto di Roma.

Uno di loro è ritenuto un estremista radicale, mentre l’altro risulta vicino a un elenco di soggetti pericolosi, monitorati in ambito di prevenzione. Entrambi erano entrati illegalmente nel Paese nel 2024 attraverso rotte marittime e risultavano coinvolti in attività illecite sul territorio italiano. Dopo il rimpatrio, i due sono stati consegnati alle autorità competenti del Paese di destinazione. Sono 181 le espulsioni/allontanamenti, per motivi di sicurezza nazionale, eseguiti dall’ottobre 2022 a oggi”.

