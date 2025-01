Stroncato da un malore, muore idraulico di 45 anni

TRECASTELLI – Stava uscendo dall’abitazione dove si era recato per effettuare un sopralluogo, un malore lo ha stroncato poco distante da quell’edificio di via Pascoli, in zona Passo Ripe, dove si era recato. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, nel comune di Trecastelli, vicino a quella Senigallia dove risiedeva: a perdere la vita il 45enne Emanuele Rossetti, che svolgeva il lavoro di idraulico presso una ditta di ristrutturazioni.

Terribile la scena presentatasi agli occhi dei residenti, i quali hanno allertato tempestivamente i soccorsi che sono arrivati subito sul posto. Il personale sanitario ha provato a rianimare il 45enne, ma dopo ripetuti tentativi si è constatata l’impossibilità di far ripartire il battito cardiaco prendendo atto del decesso, avvenuto per cause naturali come poi confermato dal medico legale. Nel luogo della tragedia anche i carabinieri di Senigallia, che hanno momentaneamente fermato il traffico nella zona: la salma è stata quindi lasciata a disposizione della famiglia per le esequie.

