Milano, donna minacciata con coltello e rapinata da uno straniero

L’ha braccata per strada e puntato addosso un grosso coltello da cucina, poi si è fatto consegnare il telefono che aveva tra le mani ed è scappato. Una donna di 59 anni è stata rapinata in via Boifava a Milano (zona via dei Missaglia) nella mattinata di martedì 7 gennaio. Sul caso indaga la polizia.

Tutto è accaduto intorno alle 7.30 del mattino, come riferito dalla questura. La vittima, stando a quanto messo a verbale, ha descritto il rapinatore come un uomo con tratti somatici sudamericani che dopo il colpo si è allontanato facendo perdere le proprie tracce scappando a bordo di una bicicletta. La donna ha poi chiesto l’intervento del 112.

Quando gli agenti della questura sono intervenuti sul posto non hanno trovato l’aggressore. Qualche elemento utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona. La 65enne, fortunatamente, non ha riportato ferite e non ha chiesto l’intervento del 118.

