Meloni: “smontare la narrazione che la Russia ha già vinto”

Non prevedo un disimpegno degli Usa e non leggo questo dalle dichiarazioni di Trump e la realtà è un pò diversa dai racconti fatti: Trump ha detto ‘peace with strenght’, pace con la forza”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno rispondendo a una domanda sulla linea del nuovo governo americano nella guerra in Ucraina.

“Anche io in questi anni ho sempre sostenuto che l‘unico modo per costringere la Russia a sedersi al tavolo era costruire una situazione di difficoltà: la guerra in Ucraina doveva durare tre giorni, a febbraio saranno 3 anni”, ha ricordato la premier aggiungendo che “a dicembre 2022 la Russia controllava il 17,4% del territorio ucraino ora con perdite ingenti controlla il 18%, più 0,6%.

Lo dico per smontare la narrazione che la Russia ha già vinto: se oggi si parla di pace è perche la Russia si è un pò impantanata grazie al coraggio del popolo ucraino e al sostegno internazionale, questo Trump lo capisce bene” e dunque “non prevede di abbandonare l’Ucraina, lo ha già detto, secondo me sarebbe un errore considerando che dati dimostrano che il nostro sostegno precostuisce le condizioni per la pace”. (askanews)