Dopo Venezia, Bill Gates fa ‘shopping’ anche a Roma

di Federico Garau – Bill Gates fa ‘shopping’ anche a Roma e dopo l’hotel Danieli di Venezia, albergo storico e fiore all’occhiello della città lagunare, è ora la volta dell’acquisto di due palazzi in piazza San Silvestro.

L’obiettivo del fondatore di Microsoft è quello di portare nella Capitale un nuovo Four Seasons. Dopo l’interessamento mostrato nei confronti del Casino dell’Aurora, edificio sito a poca distanza da via Veneto, è arrivato dunque il maxinevstimento che ha riguardato i due palazzi di piazza San Silvestro, ossia Palazzo Marini 3 e 4, per un totale di 20mila metri quadrati su sette piani. Si parla di una spesa di circa 300 milioni di euro, 160 per l’acquisto della proprietà e i restanti per le operaziondi di ristrutturazione. Al termine dei lavori, i due storici palazzi romani saranno diventati un Four Seasons da 120 stanze.

Stando alle notizie trapelate sino ad ora, a gestire tutte le operazioni è la società Dea Capital Real Estate sgr, che ha come guida Emanuele Caniggia. È stato Caniggia a portare avanti la transazione fra i due fondi, quello che ha venduto e quello che ha acquistato gli immobili, il Millennium Luxury Fund, che vede fra i suoi investitori non solo Gates, ma anche Eric Shmidt, l’ex-amministratore delegato di Google.

A partecipare all’investimento anche il fondo immobiliare Fort Partners, che ha la sua sede a Portorico e come presidente Nadim Ashi, già collaboratore di Four Seasons. Sarebbe stato proprio Ashi a suggerire l’acquisto dei due palazzi italiani, completato dopo mesi di trattative. L’acquisto è poi stato possibile tramite una triangolazione che ha visto come protagoniste Florida, Roma e Lussemburgo, dove sono stati creati due veicoli proprietari delle nude mura degli edifici da parte del fondo Fort Partners. Proprio dal Lussemburgo è stata conclusa l’operazione con la catena degli hotel, tramite un accordo preliminare che ha garantito l’apertura del Four Seasons a Roma.

Insomma, sempre più Fours Seasons in Italia, dopo Milano, Taormina e Firenze. Per il 2025, la stessa catena di hotel di lusso sarà operativa anche a Venezia, dove è stato acquistato il Danieli.

www.ilgiornale.it

Condividi