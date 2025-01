Roma, minorenne picchiato e rapinato da due stranieri

Colpito e rapinato per un bottino di appena 20 euro. Domenica 5 gennaio, intorno alle 20:00, un ragazzo minorenne di origini bangladesi è stato aggredito in via delle Gardenie, a Centocelle. Due giovani, a lui noti, lo hanno colpito con un pugno al volto e gli hanno sottratto 20 euro in contanti prima di fuggire.

La vittima, soccorsa dal 118, è stata trasportata in codice giallo al Policlinico Umberto I e dimessa con una prognosi di 30 giorni. I carabinieri della stazione di Roma Centocelle, intervenuti sul posto, hanno avviato immediate indagini che hanno portato, poche ore dopo, all’identificazione dei responsabili: due studenti, rispettivamente di 18 e 15 anni, di nazionalità straniera. I giovani, riconosciuti dalla vittima attraverso individuazione fotografica, sono stati denunciati a piede libero per rapina aggravata in concorso.

