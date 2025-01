Milano, 4 rapine in mezz’ora: arrestati due marocchini

Avevano commesso quattro rapine in breve tempo intorno alla stazione Centrale di Milano. Per questo, i carabinieri hanno arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale due marocchini di 22 e 26 anni. I fatti nella mattinata del 4 gennaio, quando i militari sono intervenuti nell’area intorno alla stazione.

Qui tra le 7:45 e le 8:15 i due hanno commesso quattro rapine ai danni di vittime che sono state percosse, minacciate con un taglierino e derubate di smartphone, denaro ed effetti personali. Il 26enne e’ stato rintracciato in piazza Luigi di Savoia e alla vista dei militari ha tentato di fuggire a piedi ma e’ stato fermato poco dopo. E’ stato trovato con il taglierino e una banconota da 50 corone norvegesi presa ad una vittim

a. In via Vitruvio, un’altra pattuglia ha riconosciuto il 22enne, che dopo aver spintonato un militare, ha cercato di scappare per le vie vicine, ma e’ stato raggiunto e fermato. Gli arrestati sono stati portati nella casa circondariale di San Vittore. ANSA