Non assunto dopo periodo di prova, tunisino colpisce carrozziere al collo con una mannaia

Un’aggressione improvvisa, brutale. Un carrozziere di 53 anni è stato colpito con una mannaia da macellaio da un ragazzo di 25 anni di origini tunisine

Il motivo? L’aggressore non avrebbe accettato che l’uomo si rifiutasse di assumerlo al lavoro. Il giovane operaio aveva lavorato in prova nell’officina qualche mese prima, ma le cose non erano andate bene. La bocciatura non gli è andata giù. E così, anziché una richiesta, la sua è diventata una sorta di pretesa. Quando si è sentito dire un nuovo “no” dal titolare, ha perso la testa e lo ha colpito. È successo a Quarto, popoloso comune della città metropolitana di Napoli, in via Viticella.

“Non mi assumi al lavoro”: lo colpisce al collo con una mannaia

Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, l’aggressore, M.N., aveva chiesto di essere richiamato in carrozzeria, dopo un periodo di prova andato male alcuni mesi fa. All’ennesimo “no”, il ragazzo ha preso una mannaia da macellaio, d’acciaio e ancora con il prezzo sul manico, e ha colpito il carrozziere al collo, ferendolo anche alle mani mentre la vittima cercava di difendersi.

Chi ha sentito le urla ha allertato i carabinieri. Dopo l’allarme, i carabinieri di Quarto e della sezione radiomobile di Pozzuoli sono intervenuti sul posto in pochi minuti. Hanno trovato M.N. ancora armato e lo hanno subito bloccato. Il 25enne è stato arrestato per tentato omicidio ed è ora in carcere. La vittima, portata d’urgenza in ospedale, è stata dimessa con una prognosi di 14 giorni.

