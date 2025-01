Trump riceve Meloni a Mar a Lago: “Giorgia ha preso d’assalto l’Europa”

Giorgia Meloni, giacca scura e camicetta bianca, arriva a Mar-a-Lago alle 19.29 della Florida quando in Italia è notte

È la serata in cui in una delle sale del resort di West Palm Beach di Donald Trump ci sono invitati e qualche reporter alla prima visione di “The Eastman Dilemma”, un documentario che narra la storia del legale del tycoon John Eastman e di altri avvocati conservatori che hanno subito «una persecuzione politica», così viene definita, per aver messo in dubbio i risultati delle elezioni.

Fonti del team Trump confermano a La Stampa che la visita era in programma «da un po’» anche se non forniscono i dettagli su quando sia stata finalizzata. La delegazione della premier è ridotta all’osso, ad accompagnarla c’è l’ambasciatrice negli Usa Mariangela Zappia.

La magione del tycoon è blindata e vestita a festa. L’amico italiano del prossimo presidente Usa, Guido “George” Lombardi, era nel resort e ha avuto l’occasione di salutare la presidente del Consiglio. «Aveva lo sguardo sorridente e il consueto piglio», ha raccontato.

Meloni è arrivata poco prima dell’avvio della proiezione del docufilm e dopo il panel. Sul palco a parlare delle disgrazie giudiziarie anche Rudy Giuliani e il principe del foro Alan Dershowitz.

Trump ha accompagnato Meloni davanti alla sala dove i suoi sostenitori erano riuniti prima dell’inizio del film, l’ha indicata chiamando gli ospiti all’applauso. L’ha introdotta dicendo di «essere molto eccitato di essere qui con una fantastica donna, la premier italiana. Ha preso l’Europa d’assalto e anche tutti quanti». «Avremo una cena questa sera».

Quindi dal palco Marco Rubio, dandole il benvenuto in Florida, ha definito la premier “un grande alleato e un forte leader”. […]

