Milano, senegalese tenta di rubare la pistola a un poliziotto

È incappato in un controllo di polizia al Parco Sempione a Milano e, per tutta risposta, ha tentato di disarmare un agente. Un uomo, domenica pomeriggio, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. È successo intorno alle 2 e 20.

Tenta di disarmare poliziotto e picchia gli altri

Una pattuglia di poliziotti si trovava al parco e, nei pressi dell’anfiteatro, si è imbattuta in un senegalese di 21 anni, risultato irregolare in Italia e con precedenti. Il giovane ha rifiutato di farsi controllare e ha tentato di rubare la pistola d’ordinanza al capo pattuglia, senza successo, per poi colpire gli altri poliziotti con calci e pugni.

Il 21enne è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e affronterà il processo per direttissima.

