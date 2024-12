Scippo a Pioltello, bulgaro rischia il linciaggio: subito libero

MILANO – Dopo uno scippo in strada, ha rischiato il linciaggio da parte degli abitanti del quartiere. L’intervento dei carabinieri per arrestarlo lo ha quindi “salvato” dalla gente inferocita con lui. Il fatto è avvenuto prima di metà dicembre a Pioltello in via Galilei, ma si è saputo soltanto adesso.

Protagonista un uomo di 29 anni, di origine bulgara, non del posto ma di Vignate. La vittima dello scippo, avvenuto alle 8 di mattina, una donna. Lo scippatore le si è avvicinato tentando di strapparle la borsa, ma lei ha opposto resistenza e si è messa a urlare, attirando l’attenzione di altre persone che, udendo il frastuono, si sono precipitate sul posto bloccando il malvivente e chiamando i carabinieri.

Questi sono arrivati in via Galilei e hanno preso l’uomo in consegna: il 29enne è stato poi giudicato per direttissima e per lui è stato disposto l’obbligo di firma.

www.milanotoday.it