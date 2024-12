Roma, Gianni Ippoliti preso a pugni in un parcheggio

Gianni Ippoliti è stato preso a pugni per un parcheggio nel pieno centro di Roma. Il conduttore e autore televisivo è stato trasportato in ospedale e poi dimesso. L’aggressione sarebbe avvenuta durante il weekend in via de’ Prefetti, a pochi passi dalle principali vie del centro storico e alle spalle del Parlamento, e sarebbe nata da una semplice lite, legata, probabilmente ad un banale parcheggio.

L’aggressione

Secondo la ricostruzione dei fatti, Ippoliti si trovava a piedi in un’area parcheggio nella notte tra sabato e domenica, quando gli si è avvicinato un furgoncino bianco Il conduttore e il guidatore si sarebbero messi a discutere quasi subito. Dal diverbio verbale però l’uomo che guidava il furgone è passato alle mani e avrebbe colpito Ippoliti con un pugno in faccia facendolo cadere all’indietro. “Mai mi sarei aspettato una reazione simile”, avrebbe detto il conduttore agli amici.

Indagini in corso

Cadendo Ippoliti avrebbe sbattuto contro un’auto ma si sarebbe comunque rialzato in tempo per vedere il furgone allontanarsi e riuscire a prendere parte del numero di targa. Stordito e ferito per l’aggressione e la caduta avrebbe poi chiamato i soccorsi, intervenuti rapidamente. Portato in ospedale sarebbe poi stato dimesso con qualche ferita, ritenuta non grave.

La polizia ha immediatamente avviato le indagine per risalire all’identità del conduttore del furgone e aggressore del conduttore televisivo e sta verificando le telecamere di sorveglianza della zona, sperando di raccogliere elementi utili per ricostruire la dinamica dei fatti.

